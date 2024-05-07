КПРФ проведет встречу с претендентом на пост премьера 10 мая | 360°

Власть 07 мая 2024, 15:05 КПРФ проведет встречу с претендентом на пост премьера 10 мая Зюганов: встреча КПРФ с претендентом на пост премьер-министра пройдет 10 мая РИА «Новости»

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Правительство России распустили в связи с началом нового президентского срока. Члены фракции КПРФ в Госдуме в ближайшие дни встретятся с кандидатом на пост премьер-министра, сообщил журналистам лидер партии Геннадий Зюганов. Его процитировало РИА «Новости».

«Встреча начнется с кандидатуры премьера с нашей фракцией, это будет 10 мая в 11 часов», — сказал он.

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В эфире Первого канала Зюганов назвал возможного претендента на этот пост, сообщило Ura.ru. По его мнению, Владимир Путин выдвинет Михаила Мишустина, который возглавлял кабмин с января 2020 года. Лидер коммунистов подчеркнул, что президент уже обозначил ключевые направления работы правительства.

Инаугурация президента России состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце, Путин принес присягу и принял смотр Президентского полка. Затем правительство официально сложило свои полномочия.