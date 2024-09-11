Кремль оценил шансы ВСУ добиться снятия ограничений на удары по России

Песков допустил снятие эмбарго для ВСУ на удары дальнобойным оружием по России

США снимут ограничения для украинских боевиков на использование дальнобойного вооружения против России в ближайшее время или уже приняли соответствующее решение. Такой прогноз в беседе с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что появление большого количества новостей якобы об обсуждении этого вопроса связано с попыткой формализации принятого решения.

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности. И в настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что при этом страны Запада всеми силами пытаются сделать вид, что не являются участниками украинского конфликта. Но получается у них плохо.

«Вовлеченность США и европейских государств в конфликт вокруг Украины носит прямой и непосредственный характер», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что каждый шаг еще сильнее повышает степень этой вовлеченности, хотя кажется, что выше уже некуда.

Президент США Джо Байден в беседе с журналистами заявил, что вопрос о снятии запрета для ВСУ по использованию дальнобойных вооружений против России находится на стадии обсуждения. Ни сроков принятия решений, ни перспектив он не раскрыл.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эту тему Байден обсудит на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в ближайшую пятницу, 13 сентября.

Источники газеты The Times заявили, что изменений в позиции американской стороны об использовании дальнобойного оружия против России ожидаются уже в ближайшие недели. Собеседники журналистов подчеркнули, что большая часть военного крыла Белого дома изменила позицию, но пока не убедила Байдена.