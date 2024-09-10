Удары ВСУ по России станут темой беседы Байдена и Страмера

Вопрос снятия ограничений для ВСУ по использованию дальнобойного оружия против России станет темой беседы президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Страмера. Как сообщило агентство Reuters , с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что на встрече обсудят аргументы представителей Украины, которые активно выступают за принятие такого решения.

«Я полностью ожидаю, что оружие большой дальности будет частью их разговора в пятницу», — заявил Блинкен.

В официальном заявлении Белого дома указали, что Байден и Страмер на встрече 13 сентября обсудят ряд вопросов мировой повестки, которые представляют взаимный интерес двух стран. В их числе поддержка Украины, освобождение заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа, а также защита судоходства в Красном море от ударов хуситов.