Удары ВСУ по России станут темой беседы Байдена и Страмера
Блинкен: Байден и Страмер обсудят удары по России дальнобойным оружием
Вопрос снятия ограничений для ВСУ по использованию дальнобойного оружия против России станет темой беседы президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Страмера. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что на встрече обсудят аргументы представителей Украины, которые активно выступают за принятие такого решения.
«Я полностью ожидаю, что оружие большой дальности будет частью их разговора в пятницу», — заявил Блинкен.
В официальном заявлении Белого дома указали, что Байден и Страмер на встрече 13 сентября обсудят ряд вопросов мировой повестки, которые представляют взаимный интерес двух стран. В их числе поддержка Украины, освобождение заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа, а также защита судоходства в Красном море от ударов хуситов.
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс объявил, что ВСУ могут использовать полученные от Запада истребители F-16 для ударов по России на любые расстояния. Он подчеркнул, что при этом целями должны стать только военные объекты.