Байден подтвердил обсуждение снятия ограничений на удары по России

Байден заявил, что Белый дом работает над снятием ограничений на удары ВСУ по РФ

США могут разрешить Украине использовать американские дальнобойные вооружения для атак на Россию. Президент Джо Байден сообщил журналистам о проведении дискуссий по этому поводу, сообщило AFP .

«Мы сейчас работаем над этим», — сказал он.

Байден встретился с прессой перед поездкой в Нью-Йорк. Журналисты спросили его, разрешит ли Белый дом использовать ракеты большой дальности американского производства для ударов по России теперь, после сообщений о ее возможном военном сотрудничестве с Ираном.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антииранские санкции. «Известия» сообщили, что он обвинил республику в поставках ракет в Россию. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг продажу оружия и обвинил Запад во лжи.