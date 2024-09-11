Байден подтвердил обсуждение снятия ограничений на удары по России

Байден заявил, что Белый дом работает над снятием ограничений на удары ВСУ по РФ

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США могут разрешить Украине использовать американские дальнобойные вооружения для атак на Россию. Президент Джо Байден сообщил журналистам о проведении дискуссий по этому поводу, сообщило AFP.

«Мы сейчас работаем над этим», — сказал он.

Байден встретился с прессой перед поездкой в Нью-Йорк. Журналисты спросили его, разрешит ли Белый дом использовать ракеты большой дальности американского производства для ударов по России теперь, после сообщений о ее возможном военном сотрудничестве с Ираном.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антииранские санкции. «Известия» сообщили, что он обвинил республику в поставках ракет в Россию. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг продажу оружия и обвинил Запад во лжи.

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