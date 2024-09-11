Стали известны сроки снятия запрета США на удары Украины вглубь России

The Times: США могут разрешить ВСУ бить вглубь России в ближайшие недели

Власти США могут изменить позицию по запрету Украине ударов дальнобойным оружием вглубь территории России уже в ближайшие недели. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

Позиция США может измениться до встречи мировых лидеров на Генассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Она пройдет 22 — 23 сентября.

Также отмечается, что часть администрации США уже поменяла свое мнение по вопросу ударов вглубь России, теперь им предстоит убедить в этом президента Джо Байдена.

Конгрессмен США Майкл Маккол ранее заявил, что Вашингтон даст Украине разрешение на удары вглубь РФ с помощью дальнобойных ракет ATACMS.

Президент Джо Байден также сообщил журналистам о проведении дискуссий по поводу выдачи разрешения ВСУ использовать американские дальнобойные вооружения для атак на Россию.