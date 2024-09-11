Стали известны сроки снятия запрета США на удары Украины вглубь России

Власти США могут изменить позицию по запрету Украине ударов дальнобойным оружием вглубь территории России уже в ближайшие недели. Об этом сообщило издание
The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
Позиция США может измениться до встречи мировых лидеров на Генассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Она пройдет 22 — 23 сентября.
Также отмечается, что часть администрации США уже поменяла свое мнение по вопросу ударов вглубь России, теперь им предстоит убедить в этом президента Джо Байдена.
Конгрессмен США Майкл Маккол ранее заявил, что Вашингтон
даст Украине разрешение на удары вглубь РФ с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Президент Джо Байден также сообщил журналистам о проведении дискуссий по поводу выдачи разрешения ВСУ использовать американские дальнобойные вооружения для атак на Россию.
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