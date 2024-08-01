Кремль отказался подтвердить обмен Гершковича

Власти России не станут комментировать слухи о готовящемся обмене заключенными с участием Белоруссии, Германии и США. С таким заявлением на брифинге в четверг выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщили «Известия» .

«Нет, по-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — сказал он.

Информация о возможном обмене появилась в конце июля. Словенский телеканал N1 заявил, что в Россию вернутся осужденные за шпионаж Артем и Анна Дульцевы, а также приговоренный за убийство Вадим Красиков. В обмене могут задействовать репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого поймали на сборе секретных сведений об «Уралвагонзаводе».

Слухи подогрел телеведущий Fox News Трейс Галлахер. Он заявил, что Гершковича могут освободить в течение суток. Кроме того, над Калининградской областью заметили самолет, который участвовал в обмене заключенными в 2022 году.