В ГП рассказали, как Гершкович собирал информацию об «Уралвагонзаводе»

Гершкович по заданию ЦРУ собирал информацию о работе «Уралвагонзавода»

Фото: РИА «Новости»

Журналист американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович собирал секретные сведения о работе «Уралвагонзавода». Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В ведомстве отметили, что суд установил и документально подтвердил, что по заданию кураторов из ЦРУ Гершкович в марте 2023 года собирал в Сверловской области сведения о работе оборонного предприятия «Уралвагонзавод», которое ремонтирует и выпускает военную технику.

«Незаконные действия он совершил с соблюдением тщательных мер конспирации. Суд согласился с позицией государственного обвинения и приговорил Гершковича к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — подчеркнули в пресс-службе.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что страна продолжит добиваться освобождения Гершковича.

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