Задействованный при обмене Бута самолет сел в Калининграде

Задействованный в обмене заключенными самолет Ан-148-100E сел в Калининграде. Об этом со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 сообщило РИА «Новости» .

Самолет вылетел из московского аэропорта Внуково в 06:11. По информации агентства, его засекли над Калининградом. На момент полета Ан-148-100E стал самым отслеживаемым воздушным судном на сайте Flightradar24.

Именно этот самолет в декабре 2022 года использовали при обмене осужденного в США бизнесмена Виктора Бута на заключенную в России баскетболистку Бритни Грайнер, выяснило агентство. Повышенное внимание к воздушному судну возникло на фоне слухов о возможном обмене журналиста Эвана Гершковича, которого приговорили к 16 годам тюрьмы за шпионаж.

Словенский телеканал N1 накануне также сообщил о подготовке к обмену заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. По данным журналистов, на родину смогут вернуться Вадим Красиков, а также Артем и Анна Дульцевы.