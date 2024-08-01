Гершковича могут вернуть в США в течение суток

Fox News: Гершковича освободят в рамках обмена в течение суток

Фото: РИА «Новости»

Осужденного в России за шпионаж журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича могут освободить в рамках обмена в течение суток. Об этом заявил в эфире Fox News ведущий Трейс Галлахер.

Говоря об обмене, Галлахер ссылался на данные корреспондента телеканала по нацбезопасности Джеффри Гриффина.

Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. По данным ФСБ, журналист WSJ собирал составляющие гостайну сведения о работе предприятия российского ВПК, действуя по заданию американской стороны.

В июле этого года суд приговорил Гершковича к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Американец вины не признал.

О возможности крупного обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией накануне также сообщал словенский телеканал N1.

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