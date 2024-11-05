Кремль опроверг обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии

Песков: вмешательства России в выборы в Молдавии не могло быть

Россия не могла вмешаться в президентские выборы в Молдавии, так как не присутствует на территории республики. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что пока слышит только ничем не обоснованные обвинения в адрес России, но ни один из заявителей не представил достоверные факты.

«Никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии», — подчеркнул Песков.