Кремль опроверг обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии
Песков: вмешательства России в выборы в Молдавии не могло быть
Россия не могла вмешаться в президентские выборы в Молдавии, так как не присутствует на территории республики. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что пока слышит только ничем не обоснованные обвинения в адрес России, но ни один из заявителей не представил достоверные факты.
«Никакого вмешательства не было и быть не могло. Мы никак не присутствуем в Молдавии», — подчеркнул Песков.
Второй тур выборов президента Молдавии прошел в минувшую субботу, 3 ноября. По данным Центральной избирательной комиссии республики, по итогам обработки всех протоколов победу с результатом 55,33% одержала действующий лидер страны Майя Санду. Второй кандидат на пост президента — бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло — получил 44,67% голосов избирателей.
Партия социалистов Республики Молдова отказалась признать результаты выборов, указав на нарушения, а также на то, что Санду одержала победу только благодаря организованному голосованию молдавских диаспор, живущих за границей. Политическое объединение подчеркнуло, что президент не представляет интересы граждан, постоянно живущих в стране.