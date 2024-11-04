Санду набрала 55,33% голосов после обработки 100% протоколов

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду после обработки 100% протоколов одержала победу с 55,33% голосов. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

Уволенный режимом Санду бывший генеральный прокурор Александр Стояногло набрал 44,67% голосов.

Второй тур президентских выборов прошел в Молдавии в воскресенье, 3 ноября, главу государства избирали на четыре года.

Санду придерживается политики санкций против России, евроинтеграции и ужесточения контроля за средствами массовой информации под предлогом борьбы с дезинформацией.

Стояногло декларировал сохранение прагматичных отношений с РФ, однако также поддерживал интеграцию с Европой. Он указывал на значимость России для экономики республики и называл ее важным партнером, с которым нужно обязательно поддерживать экономические отношения.