Итоги выборов президента Молдавии нельзя считать достоверными из-за необоснованного сокращения числа участков, блокировки доступа избирателей к урнам и агитации в день тишины. Из-за этих факторов несколько сотен тысяч жителей страны не смогли проголосовать. Поэтому результаты с победой действующего президента Майи Санду нелегитимны: она набрала большинство только благодаря избирателям, живущим за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Партии социалистов Республики Молдова.

Участники политического объединения подчеркнули, что считают истинным победителем президентских выборов Александра Стояногло.

«Майя Санду — нелегитимный президент. Ее признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа. Народ Молдавии чувствует себя обманутым», — указали в сообщении.

В пресс-службе партии подчеркнули, что международные наблюдатели еще в первом туре выявили использование властями республики административного ресурса, принудительной мобилизации бюджетников, создание монополии в СМИ на освещение деятельности действующего президента.

«Даже в этих условиях Майя Санду потерпела поражение внутри страны. Народный кандидат Молдовы Александр Стояногло одержал подлинную победу на президентских выборах в Молдове. За него проголосовали 51,19% жителей. <…> Майя Санду стала „президентом диаспоры“», — говорится в тексте заявления.

Партия социалистов объявила, что не признает результаты голосования на зарубежных участках, благодаря которым Санду сохранила свой пост.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдавии после обработки всех протоколов действующий президент республики Майя Санду победила на президентских выборах с результатом 55,33%. Бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло получил 44,67% голосов избирателей.