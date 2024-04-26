Кремль не слышал про обыски в доме замминистра обороны Иванова на Рублевке | 360°

26 апреля 2024, 13:56
Кремль не слышал про обыски в доме замминистра обороны Иванова на Рублевке
Песков заявил об отсутствии заявлений СК об обысках в доме Иванова на Рублевке
Расследующие уголовное дело заместителя министра обороны Тимура Иванова не сообщали об обысках в его доме на Рублевском шоссе. Поэтому подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно, заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в очередной раз просит ориентироваться только на официальные комментарии профильных ведомств.
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«Я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Идет следствие и мы не можем сказать, насколько это соответствует действительности», — сказал Песков.
О проведении криминалистами обысков по ряду адресов, связанных с арестованным заместителем министра обороны Ивановым, со ссылкой на источники сообщило РИА «Новости». Конкретные адреса агентство не указало.
По данным Telegram-канала Shot, следователи посетили трехэтажный особняк в клубном поселке «Раздоры — 2» на Рублево-Успенском шоссе. По словам авторов сообщения, именно там постоянно жил заместитель министра.
Сам поселок представляет собой закрытый район с домами в английском стиле, выполненными из самых дорогих материалов.
Приписываемый Иванову дом оценили в миллиард рублей. Общая площадь помещения составляет около одной тысячи квадратных метров, которые занимают три гостиные с каминами, четыре спальни, пять санузлов и личный кинотеатр.
Заместителя министра обороны Тимура Иванова арестовали до 23 июня по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.
Представляющий его интересы адвокат Мурад Мусаев отметил: в подготовленном следователи обвинении говорится, что Иванов якобы оказывал покровительство фирмам-подрядчикам Минобороны в обмен на бесплатные ремонты собственных объектов. Своей вины Иванов не признал.
В пятницу, 26 апреля, защита Иванова подала апелляцию для смягчения меры наказания. Адвокат Денис Балуев пояснил, что речь идет об освобождении Иванова из СИЗО под залог.
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Уголовное дело
Минобороны РФ
Дмитрий Песков
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