Кремль допустил неизвестные нюансы в планах Орбана по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Россию представил общее видение по урегулированию конфликта на Украине. О том, какие детали он внес в итоговый документ, который представил Евросоюзу, ничего не известно. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что глава правительства Венгрии мог в деталях раскрыть свои предложения в представленном руководству Евросоюза отчете. Но так как речь идет о закрытой переписке, подробности ее содержания неизвестны.

«В ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал. Но мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке глав ЕС. Возможно, есть нюансы, о которых нам неизвестно. Общий подход господина Орбана нам известен», — заявил Песков

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным 5 июля. В Москву политик прибыл из Киева, где встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Целью своего турне Орбан назвал урегулирование продолжающегося конфликта между двумя странами. Подводя итог переговоров с президентом России, венгерский политик заявил, что позиции лидеров двух государств полностью противоположны, но он продолжит работу для достижения единого подхода.