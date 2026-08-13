«Крайнее возмущение». Захарова жестко ответила Такаити на критику визита Путина на Итуруп

Остров Итуруп является частью России, поэтому протесты властей Японии против визита президента Владимира Путина в этот регион непремлемы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на сайте министерства.

Она прокомментировала негодование премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги по поводу поездки Путина на Итуруп. Захарова напомнила, что это российская территория, как и все Курильские острова, и обвинила японское руководство во враждебности.

«Растиражированные 13 августа высказывания <…> вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы. Японские высокопоставленные лица дошли до того, что позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель», — сказала она.

Ранее на возмущение премьера Японии отреагировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он призвал Такаити не питать иллюзий.