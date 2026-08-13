13 августа 2026 18:16 Путин поставил точку на Курилах. Как Запад понял русский ответ Японии Фото: Вид на Курильские острова из Японии. Michael Runkel / www.globallookpress.com Мир

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Путин впервые побывал на острове Итуруп. Японцы тут же выразили протест: они до сих пор считают Курилы своими и даже наносят их на карты как земли Японии. Почему Курильские острова попали к СССР, как истолковали визит российского президента иностранные СМИ и как связан с Японией главный фотосимвол окончания Второй мировой войны, разбирался 360.ru.

Путин посетил Курилы Президент России Владимир Путин 13 августа 2026 года впервые посетил остров Итуруп в Сахалинской области. Глава государства побывал на рыбоперерабатывающем заводе «Ясный». После экскурсии по предприятию гостю похвастались огромными тунцами, которые в это время заполнили воды у Курильских островов, и угостили красной икрой. Глава государства также побывал в Курильской центральной районной больнице. Он осмотрел оборудование и встретился с медиками. Следующий визит был в среднюю школу имени Героя России Эдуарда Норполова. Педагоги показали спортивный зал, классы и музей. Некоторым учениками повезло пообщаться с президентом. Рабочий визит Путина на Курилы вызвал бурную реакцию у японцев. Их министр иностранных дел Тосимицу Мотэги заявил в соцсети X, что правительство Страны восходящего солнца «выражает решительный протест» в связи с визитом российского президента на остров Эторофу (так в Японии называют Итуруп).

Видео: 360.ru

Курилы — земля России Бурная реакция японцев была предсказуема: они до сих пор считают Курилы своей «незаконно оккупированной» собственностью. Между тем Советский Союз получил Курильские острова по итогам Второй мировой войны, в которой Япония — читайте по буквам, самураи! — проиграла. Хотя американцы и сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, не это стало причиной разгрома азиатских союзников Гитлера. Основными жертвами бесчеловечной атаки были мирные жители. Только после уничтожения советскими войсками Квантунской армии во время Маньчжурской операции император Хирохито таки подписал капитуляцию. Россия как правопреемник СССР имеет полное право на эту победу. Поэтому летом 2023 года было решено отмечать 3 сентября не только как день окончания Второй мировой войны, но и как день победы над милитаристской Японией. Кстати, когда вышел этот закон, японские деятели тоже протестовали.

Фото: Капитуляция Квантунской армии, картина Павла Судакова. Mil.ru / Википедия

Хотя Курильские острова достались Советскому Союзу честно, их возвращение уже давно стало одной из главных национальных японских идей, их и на картах указывают как свои земли. Учрежден даже траурный День Северных территорий — так в Японии называют южные Курильские острова. Почему же японцы вцепились именно в Курилы? Все просто: после разгрома во Второй мировой их страна оказалась фактически под пятой США. Протестовать было страшно, но нужно же куда-то направить потенциал национализма и чувства гордости! Вот и вспомнили о «несправедливо отобранных» Курильских островах, тем более что США и СССР были на ножах.

Интересно Итуруп — самый большой из островов Курильской гряды, его длина — около 200 километров. Японцы называют его Эторофу, или Этороп, что в переводе означает «медуза». Там уникальным образом сочетаются 20 вулканов, редкие полезные ископаемые, живописные каньоны из застывшей пемзы и бурная северная природа.

Пятое колесо японского воза Большинство японских политиков перед выборами до сих пор непременно обещают «разрешить вопрос территорий». Особенно горячие головы требуют отобрать у России Курильские острова силой или шантажом. Предлагали, например, заблокировать проливы между материковой Россией и четырьмя островами, перекрыв там снабжение. К счастью, дальше слов дело не идет. И тому есть веская причина: на самом деле Курилы нужны Японии как пятое колесо. Даром что район богат рыбой и морепродуктами, обустроить жизнь и коммуникации на островах будет стоить японской экономике миллиарды долларов. К тому же вернуться жить на острова захотят немногие. Максимум, на что согласятся, — навещать могилы предков.

Фото: Пейзаж острова Итуруп. Aleksander Lyskin / www.globallookpress.com

Еще недавно у японцев не было с этим проблем. До 2022 года Россия предоставляла им облегченный визовый режим для посещения островов Курильской гряды. Однако недружественная политика Японии после начала СВО и ее антироссийские санкции вынудили отменить эту льготу. Посещение Путиным острова Итуруп западные СМИ считали как четкий сигнал международному сообществу и, прежде всего, Японии: территориальный вопрос закрыт. Тем более что, согласно Конституции России, территориями страны не может распоряжаться ни один ее глава: земли принадлежат государству, народу. Так что возврата к прошлому не будет.

Фото: Президент России Владимир Путин перед началом военного парада в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. Сергей Бобылев / РИА «Новости»

Поцелуй на Таймс-сквер: снимок не дает усомниться в победе Кстати, раз уж вспомнили победу над Японией, знаете ли вы, что одним из главных символов этого события стал… поцелуй? Как уже было сказано, японский император сначала публично сообщил о своих планах капитулировать (подписал бумаги он в сентябре). Так вот, 14 августа 1945 года эта новость разнеслась по США, и улицы американских городов наполнились радостными людьми. В тот день в Нью-Йорке фотожурналист Life Альфред Эйзенштадт заметил молодого моряка. Он, как безумный, носился по Таймс-сквер и обнимал всех женщин, которых видел, — молодых и пожилых, дородных и стройных. В какой-то момент он поцеловал девушку в белом халате, и репортер успел запечатлеть этот момент своей камерой Leica. Впоследствии снимок признали одной из самых узнаваемых фотографий в истории человечества и абсолютным символом окончания Второй мировой войны. Он попал в перечень «100 самых влиятельных фотографий всех времен», а его автор в 1989 году удостоился Национальной медали США в области искусств.

Фото: Альфред Эйзенштадт подписывает свою знаменитую фотографию, 23 августа 1995 года. William Waterway Marks / Википедия

Однако личности главных героев фотографии долгое время оставались загадкой. Когда в 1980 году журналисты начали их искать, посыпалось множество писем от разных людей, утверждавших, что это именно они. Неразбериха царила до XXI века, когда на помощь пришли новые технологии. Ученые провели компьютерное распознавание лиц и 3D-моделирование головных костей, сверили шрамы и татуировки мужчины, тщательно проанализировали рост и пропорции тел героев. Так удалось установить, что на фотографии запечатлены австрийская еврейка, бежавшая в США от нацистов, — Грета Циммер — и американец Джордж Мендонса. Мендонса служил на авианосце и в тот день был в отпуске. Вместе с будущей женой он пошел в кино, как вдруг двери в зал распахнулись и люди начали кричать, что война закончилась. Молодые люди выбежали на улицу отмечать победу. Скоро подвыпивший моряк обнимался со всеми, а девушку в белом поцеловал, так как решил, что она армейская медсестра.

Фото: Фотожурналист ВМФ США Виктор Йоргенсен снял ту же сцену с другого ракурса, 1945 год / Публичное достояние

Циммер служила ассистенткой стоматолога (вот откуда белый халат!) и выбежала из клиники на Лексингтон-авеню на Манхэттене, чтобы проверить слухи об окончании войны, которые принесли посетители. Она добралась до Таймс-сквер, где на одном из небоскребов располагалось световое табло газеты The New York Times. Девушка подняла глаза и прочитала: «Официально: Япония капитулировала» — и замерла от радости. Толпа вокруг взрывалась криками ликования. А через секунду Циммер обнял и поцеловал незнакомый моряк. После они разбежались: парень бросился дальше, а ассистентка вернулась на работу.

Фото: Джордж Мендонса и Грета Фридман на параде в честь Дня независимости, Бристоль, штат Род-Айленд, 4 июля 2009 год. Josh23 / Википедия