Медведев посоветовал японскому премьеру не строить иллюзий насчет Курил

Пустая болтовня об «исторически японских» Курильских островах не изменит того, что они остаются русской землей. Об этом на своей странице в социальной сети X написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на претензии премьер-министра Японии Санаэ Такаити к визиту президента Владимира Путина на архипелаг.

«Премьер-министр Японии Такаити может сколько угодно болтать о том, что Курильские острова „исторически японские“, но эта болтовня ничего не изменит. Они были, есть и останутся русской землей. Тот, кто не понимает этого, столкнется с чудовищными последствиями своей иллюзии», — написал Медведев.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в четверг, 12 августа, выступила с критикой президента Владимира Путина, посетившего Курильские острова. Она подчеркнула, что считает архипелаг «исторически японской территорией» и визит российского лидера приведет к дальнейшему ухудшению отношений двух стран.

Днем ранее Путин напомнил, что решение вопроса о Курильских островах обсуждал с премьер-министром Японии Синдзо Абэ еще в 2018 году. Стороны даже начали разрабатывать соглашение на основе декларации 1950-х годов. Но после этого японские власти ввели против России санкции и внесли ее в список основных внешних угроз.