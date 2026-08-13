Визит Путина на Курилы возмутил премьер-министра Японии Такаити

Неприемлемым оскорблением чувств японского народа назвала премьер-министр страны Санаэ Такаити визит президента России Владимира Путина на Курильские острова. Она подчеркнула, что это усугубит отношения двух соседствующих стран. Заявление главы японского правительства привел телеканал Fuji .

Такаити отметила, что японское правительство с 2024 года обращалось к российским властям с просьбой, чтобы Путин не посещал Северные территории (так в Японии называют Курилы).

«Поэтому сегодня я выражаю решительный протест», — сказала премьер-министр Японии и добавила, что это прямое оскорбление чувств народа страны.

Глава правительства подчеркнула, что Япония продолжает считать острова собственной территорией, а визит Путина на Курилы осложнит отношения двух стран.

«Японо-российские отношения находятся в сложном состоянии. Этот визит еще больше их обострил и затруднил восстановление в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявила Такаити.

В минувшую среду, 12 августа, Путин напомнил, что еще в 2018 году вместе с занимавшим пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ обсуждал решение вопроса о Курильских островах на основе декларации 1950-х годов. Но вместо диалога японские власти ввели против России необоснованные санкции, а в последней редакции военной доктрины причислили страну к источникам основных угроз.