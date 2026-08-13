Визит Путина на Курилы возмутил премьер-министра Японии Такаити
Премьер Японии Такаити выразила протест визиту Путина на Курилы
Неприемлемым оскорблением чувств японского народа назвала премьер-министр страны Санаэ Такаити визит президента России Владимира Путина на Курильские острова. Она подчеркнула, что это усугубит отношения двух соседствующих стран. Заявление главы японского правительства привел телеканал Fuji.
Такаити отметила, что японское правительство с 2024 года обращалось к российским властям с просьбой, чтобы Путин не посещал Северные территории (так в Японии называют Курилы).
«Поэтому сегодня я выражаю решительный протест», — сказала премьер-министр Японии и добавила, что это прямое оскорбление чувств народа страны.
Глава правительства подчеркнула, что Япония продолжает считать острова собственной территорией, а визит Путина на Курилы осложнит отношения двух стран.
«Японо-российские отношения находятся в сложном состоянии. Этот визит еще больше их обострил и затруднил восстановление в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заявила Такаити.
В минувшую среду, 12 августа, Путин напомнил, что еще в 2018 году вместе с занимавшим пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ обсуждал решение вопроса о Курильских островах на основе декларации 1950-х годов. Но вместо диалога японские власти ввели против России необоснованные санкции, а в последней редакции военной доктрины причислили страну к источникам основных угроз.