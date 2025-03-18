Комитет Думы внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным

Комитет Государственной думы по экологии представил на рассмотрение нижней палаты парламента проект обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину. В этом обращении затрагиваются вопросы, связанные с обеспечением безопасности и защитой прав и интересов граждан при обращении с животными. Документ доступен в думской электронной базе .

На пленарном заседании, которое состоится 18 марта, Дума планирует рассмотреть постановление об обращении в правительство России по вопросу бродячих собак. Об этом ранее сообщил первый заместитель председателя палаты Александр Жуков.

По словам председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, депутатам важно узнать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также рассмотреть предложения профильных министерств по этому вопросу.

Дума обратила внимание на то, что правительство не выполнило поручения президента Владимира Путина, касающиеся обращения с бездомными животными.

Ранее стая бездомных собак напала на школьника в краснодарском поселке. Школьника с множественными укусами доставили в больницу. Следователи завели дело о халатности. В Госдуме призвали подготовить нормы по защите детей от нападения бродячих собак.