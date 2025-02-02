Стая бездомных собак напала на школьника в краснодарском поселке

Множественные травмы получил 13-летний подросток из краснодарского поселка Российский после нападения стаи бездомных собак. Как сообщила пресс-служба краевого СК, на обозленных животных мальчик наткнулся по дороге из школы в минувшую пятницу, 31 января.
Стаю отогнал проходивший мимо прохожий, а школьника с множественными укусами забрали в больницу врачи.
Следователи завели дело о халатности. Сейчас криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.
В конце января стая бродячих собак до смерти загрызла женщину около мусорного полигона в Новосибирске. Региональные следователи завели уголовное дело и пообещали привлечь сотрудников администрации муниципалитета, ответственных за отлов безнадзорных животных.
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