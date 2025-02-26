В Госдуме призвали подготовить нормы по защите детей от нападения бродячих собак

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи совместно с другими профильными комитетами подготовить нормы, позволяющие защитить детей от нападения бездомных собак. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Володин отметил, что не нужно забывать, что дети — высшая ценность. Поэтому необходимо принять необходимые решения для их защиты.

«Как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение. Горе какое у родителей, вы на их место себя поставьте. Жизнь ребенка дороже. Мы должны понимать ответственность. Давайте наведем порядок», — сказал спикер Госдумы.

Около недели назад собаки до смерти загрызли жительницу Сахалина, она скончалась от общей кровопотери. В населенном пункте проживали всего два человека, там не было телефонной связи.