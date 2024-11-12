Кадыров уволил 11 директоров школ Чечни после внеплановой аттестации

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил об увольнении 11 директоров школ после того, как в учреждениях провели внеплановую аттестацию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Выявлен ряд недочетов, в результате чего 11 директоров [школ] освобождены от занимаемых должностей. Также не прошли аттестацию четыре начальника районных отделов образования», — заявил чеченский лидер.

Кадыров отметил, что приказал внимательно следить за назначениями руководителей школ и отделов образования, чтобы похожих нарушений не случилось в будущем. Еще глава Чечни заявил об улучшении качества образования в регионе. Средний балл ЕГЭ по основным предметам увеличился, а число выпускников, оставшихся без аттестата, снизилось до 2%.

Ранее в Духовном управлении мусульман Чечни опровергли информацию о том, что якобы вышел приказ об обязательном ношении хиджаба девушкам в республике.

До этого во Владимирской области запретили школьницам носить мусульманскую одежду в образовательных учреждениях. Депутат ГД Адам Делимханов назвал это серьезным нарушением Конституции. Также об ограничении высказался и священник Павел Островский, назвав такой запрет пропагандой атеизма.