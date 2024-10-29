«Абсолютная провокация». В Чечне решили добиться отмены запрета на хиджабы во Владимирской области

Запрет носить мусульманскую одежду в школах является серьезным нарушением Конституции. Об этом заявил депутат ГД Адам Делимханов в Telegram-канале .

Он отметил, что 29 октября по поручению чеченского лидера Рамзана Кадырова он и депутаты Госдумы от Чечни встретились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным. На встрече они обсудили запрет ношения одежды для мусульман в образовательных учреждениях в регионе.

«Запрет хиджаба во Владимирской области — это грубое нарушение Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания. Прикрывать эту дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях — абсолютная провокация», — заявил Делимханов.

Он отметил, что подобные действия могут вызвать недоверие к государственным институтам и вызвать чувство отчуждения у верующих россиян. Чеченское руководство намерено добиться отмены запрета и защитить права мусульман.

Ранее вице-губернатор Владимирской области объяснил, почему в регионе запретили ношение в школах элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность. По его словам, такие меры приняли из-за конфликтных ситуаций, часто возникающих на этой почве.