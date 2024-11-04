В Чечне высказались о «приказе» об обязательном ношении хиджаба

ДУМ Чечни назвало данные о «приказе» об обязательном ношении хиджаба фейком

В Чечне не подтвердили данные в соцсетях о том, что в республике обязали девушек обязательно носить хиджаб. Об этом сообщил Telegram-канал Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

«В социальных сетях распространяется ложная информация — „Приказ об обязательном ношении хиджаба на территории ЧР“. Данная информация не соответствует действительности», — написали в пресс-службе.

Ранее православный священник Павел Островский назвал запрет носить религиозную одежду пропагандой атеизма. По мнению священнослужителя, в подобных ограничениях нет никакой светскости.

Впервые запретить носить хиджаб решили во Владимирской области. Речь идет о ношении религиозного элемента одежды в школах. Как высказался депутат ГД Адам Делимханов, такое ограничение считается серьезным нарушением Конституции.