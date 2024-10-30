«Пропаганда безбожия». Священник Островский жестко высказался о запрете религиозной одежды

Запрет носить религиозную одежду — это пропаганда атеизма. Такое заявление сделал православный священник Павел Островский в своем Telegram-канале .

«Светское государство — это когда запрещено навязывать кому-то свою религию, но это не означает, что верующим надо запрещать одеваться так, как это принято в их религии», — написал он.

Священнослужитель подчеркнул, что не видит в подобном никакой светскости. Наоборот, по словам Островского, четко прослеживается пропаганда атеизма.

Он отметил — получается, что человек не может даже поставить икону на рабочем столе, чтобы не задеть чувства окружающих. Но в таком случае, отметил священник, это чувства атеистические.

В православии ношение платка не считается обязательным, добавил Островский. Однако в исламе этот атрибут является обязательным элементом одежды для женщин-мусульманок. Одно дело — никаб, который скрывает лицо. Тогда можно рассуждать про безопасность, но платок, по мнению священника, никому не мешает.

«Почему должно вводиться ограничение, которое было логично во времена СССР, когда была пропаганда безбожия, но совершенно нелогично сегодня», — добавил Островский.

Ранее скандал разгорелся во Владимирской области из-за запрета носить хиджабы в школах. Муфтий Подмосковья Рушан Аббясов заявил, что это прямое нарушение конституции. Он напомнил, что Россия — многонациональная и многорелигиозная страна.

Депутат Адам Делимханов отметил, что подобные действия могут вызвать недоверие к государственным институтам у верующих. По его мнению, прикрывать подобную дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях — абсолютная провокация.