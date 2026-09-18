Явка на выборах в Подмосковье составила 14,86%

Явка на выборах Государственной думы и Мособлдумы в Подмосковье достигла 14,86% по состоянию на 17:30 по московскому времени. Об этом сообщил ЦИК.

Выборы Госдумы девятого созыва проходят в течение трех дней: с 18 по 20 сентября. По результатам голосования сформируют нижнюю палату парламента из 450 депутатов. Одну половину из них изберут по федеральным партийным спискам, а вторую — одномандатных округах.

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15:53 явка на выборах в стране достигла 20,46%. Свои голоса отдали в том числе президент Владимир Путин и зампредседателя правительства Михаил Мишустин. Они исполнили свой гражданский долг дистанционно — через ДЭГ.

Мишустин заявил, что принять участие в голосовании следует каждому, кто заботится о будущем России и ее успешном развитии, а также о благополучии детей и близких.