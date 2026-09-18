Явка на выборах в Госдуму превысила 20%

Явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва достигла 20,46% по состоянию на 15:53 по московскому времени 18 сентября. Об этом свидетельствуют данные информационного центра ЦИК России .

Выборы Госдумы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября 2026 года. Всего по итогам выборов предстоит сформировать Госдуму из 450 депутатов. Половину состава — 225 человек — изберут по федеральным партийным спискам, еще столько же — в одномандатных округах. Для распределения мандатов по партийным спискам политической силе необходимо набрать не менее 5% голосов.

Избиратели получают по два бюллетеня: один предназначен для голосования за партийный список, второй — за кандидата в одномандатном округе. При этом на всех участках сохраняется возможность проголосовать бумажным бюллетенем, а дистанционное электронное голосование доступно в 33 регионах, включая Москву и Подмосковье.