Явка на выборы в Госдуму составила 31,12% на 12:10 по московскому времени
Явка на выборы депутатов Государственной думы на 12:10 составила 31,12% избирателей. Об этом сообщили на сайте Центризбиркома.
Выборы в Государственную думу проходят в России очно и онлайн с 18 по 20 сентября. Участки открываются в 8:00 по местному времени и работают до 20:00.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что голосование проходит оживленно.
Явка за первый день выборов в целом по стране составила 29,76%, в Московской области проголосовали 24,37% избирателей. Возможностями системы дистанционного электронного голосования уже воспользовались более трех четвертей зарегистрированных в ней граждан.
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