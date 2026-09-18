Явка на выборах в Госдуму превысила 5%
Явка избирателей на выборах в Государственную думу перешла пятипроцентный порог. Данные привел информационный центр Центризбиркома.
По состоянию на 11:00 по московскому времени явка по одномандатным округам и по федеральному округу составила 5,29%.
На 10:09 ЦИК зафиксировал 4,83% проголосовавших избирателей.
В 12 приграничных регионах, в том числе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, свою волю уже изъявили свыше 4,2 миллиона граждан.
На избирательном участке № 3622 в Видном первыми проголосовали молодожены. Пара явилась на выборы в праздничных нарядах и с цветами. По словам невесты, решение проголосовать в день свадьбы они приняли давно.