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    Явка на выборах в Госдуму превысила 5%

    Фото: РИА «Новости»

    Явка избирателей на выборах в Государственную думу перешла пятипроцентный порог. Данные привел информационный центр Центризбиркома.

    По состоянию на 11:00 по московскому времени явка по одномандатным округам и по федеральному округу составила 5,29%.

    На 10:09 ЦИК зафиксировал 4,83% проголосовавших избирателей.

    В 12 приграничных регионах, в том числе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, свою волю уже изъявили свыше 4,2 миллиона граждан.

    На избирательном участке № 3622 в Видном первыми проголосовали молодожены. Пара явилась на выборы в праздничных нарядах и с цветами. По словам невесты, решение проголосовать в день свадьбы они приняли давно.