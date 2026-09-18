Более 4,2 миллиона россиян проголосовали на выборах в 12 приграничных регионах

В 12 приграничных регионах, включая Донбасс и Новороссию, во время досрочного голосования свои голоса отдали свыше 4,2 миллиона граждан. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Это наши четыре воссоединенные региона — Донецкая, Луганская народные Республики, Херсонская область, Запорожская область и плюс еще восемь приграничных [регионов]. В общей сложности 12 регионов, где наиболее большая опасность для жизни людей», — сказала она.

Памфилова отметила, что процесс голосования проходит в штатном режиме, ничего необычного не случилось. Уровень явки на выборах в целом по стране достиг 4,83% по состоянию на 10:09 по московскому времени.

Свой голос также отдал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пришел на избирательный участок в школу № 2123 имени Мигеля Эрнандеса в Москве. Также спикер ГД напомнил, что принять участие в голосовании можно с 18 по 20 сентября. Володин призвал россиян не отказываться от выполнения гражданского долга и добавил, что от их решения многое зависит, в том числе будущее России.