Явка на выборах на 10:09 по московскому времени составила 4,83%

На 10:09 по московскому времени явка на выборах в Государственную думу в целом по России составила 4,83%. Данные привел Центризбирком.

Ранее в селе Нутэпэльмен на Чукотке все 100% избирателей пришли на участок в первый день голосования.

В Донецкой Народной Республике порядка 75% граждан проголосовали досрочно. В Донбассе с Новороссии действует особый порядок, там отдать свой голос можно было начиная с 30 августа.

Также более миллиона россиян уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования. Это четверть избирателей, зарегистрированных в системе.