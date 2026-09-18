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    Явка на выборах на 10:09 по московскому времени составила 4,83%

    Фото: РИА «Новости»

    На 10:09 по московскому времени явка на выборах в Государственную думу в целом по России составила 4,83%. Данные привел Центризбирком.

    Ранее в селе Нутэпэльмен на Чукотке все 100% избирателей пришли на участок в первый день голосования.

    В Донецкой Народной Республике порядка 75% граждан проголосовали досрочно. В Донбассе с Новороссии действует особый порядок, там отдать свой голос можно было начиная с 30 августа.

    Также более миллиона россиян уже воспользовались системой дистанционного электронного голосования. Это четверть избирателей, зарегистрированных в системе.