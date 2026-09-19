Явка на выборы в Госдуму достигла 30,23% к 9:40 по московскому времени

Явка избирателей на выборы в Государственную думу составила на 9:40 по московскому времени 30,23%. Об этом сообщили на сайте Центризбиркома.

Выборы в Госдуму проходят в России в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Участки открываются в 8:00 по местному времени и работают до 20:00. Также жители ряда регионов могут проголосовать электронно, эта функция доступна круглосуточно.

Явка за первый день выборов в целом по стране составила 29,76%, в Московской области — 24,37%.

Ранее в Общественном штабе по наблюдению за выборами Москвы заявили, что за первый день голосования и за минувшую ночь на столичных участках нарушений не выявили. Видеонаблюдение ведут круглосуточно.