Американский журналист Такер Карлсон выпустил интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Видео вышло на его сайте Tucker Carlson Network.
Запись продолжительностью 81 минуту вышла около часа ночи 6 декабря. Карлсон сообщил, что Лавров рассказал о войне с США и о том, как ее закончить. Министр заявил, что российская сторона не хочет этого конфликта.
Бывший телеведущий Fox News приехал в Москву, чтобы взять интервью. Он объявил об этом 4 декабря и сказал, что разговор получился захватывающим. Это вызвало большой резонанс, в том числе на Западе. Глава регионального отделения правой партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке заявил, что в отличие от американских политиков, Карлсон выстраивает отношения с Россией.
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