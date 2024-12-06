Лавров рассказал про отношения между РФ и США

Лавров: сейчас Россия не находится в состоянии войны с США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США не находятся в состоянии войны. Российские власти этого не хотят, сказал министр в интервью журналисту Такеру Карлсону. Видео вышло на его сайте Tucker Carlson Network .

«Я бы не сказал, что РФ и США находятся в состоянии войны. В любом случае, это не то, чего мы хотим», — сказал он.

По словам Лаврова, в Кремле хотели бы иметь нормальные отношения со всеми государствами, особенно «с такой великой страной, как США». Глава МИД напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно уважительно высказывался в адрес истории США и их мировым достижениям.

«Мы не видим причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной», — добавил Лавров.

Такер Карлсон опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Запись длится 81 минуту.