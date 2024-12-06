Лавров: РФ готова применить все средства для предотвращения поражения от Запада

Испытав новую баллистическую ракету «Орешник», Россия показала, что готова пойти на все ради собственной безопасности. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал об этом в интервью Такеру Карлсону.

«Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы», — сказал он.

Лавров добавил, что Россия хотела бы избежать недопонимания. По его мнению, политики в Великобритании, США и Евросоюзе неверно оценили ситуацию. Министр предупредил, что страна готова отправить «дополнительные сообщения», если они не сделают необходимых выводов.

Его обеспокоили угрозы американцев об обмене ядерными ударами. Министр назвал такие рассуждения приглашением к катастрофе.