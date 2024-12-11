Хинштейн заявил, что никто из чиновников не пришел к нему признаваться в грехах

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что после проведения оперативного совещания никто из чиновников не пришел к нему признаваться в грехах. Его процитировало РИА «Новости» .

«Пока ни одного. <…> Я это объявил вчера утром. Может быть, людям надо осознать, осмыслить, подобрать слова», — сказал он.

Накануне врио главы региона подписал указ об отставке правительства Курской области, его члены продолжат работать в статусе временно исполняющих обязанности до проведения выборов губернатора.

Хинштейн отметил, что примет заявления об увольнении чиновников, которые не готовы работать в новом формате, то же касается тех, «кто чувствует за собой какие-то грехи».

Ранее Хинштейн обязал всех членов курского правительства вести социальные сети, чтобы куряне могли оценить обратную связь. Также врио губернатора пообещал, что примет жесткие меры против коррупции в регионе.