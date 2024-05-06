Путин отметил вклад правительства в рост экономики | 360°

Власть 06 мая 2024, 16:16 Путин отметил вклад правительства в рост экономики Путин на встрече с правительством заявил о росте российской экономики РИА «Новости»

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Российская экономика по итогам прошлого года показала темпы роста выше среднемировых. В результате она обогнала не только страны Евросоюза, но и «Большой семерки». Об этом на итоговой встрече с членами правительства заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что отличных результатов страна достигла, несмотря на внешнюю агрессию в виде введенных санкций, целью которых стало не только политическое, но и экономическое разрушение России.

«У нас в прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. По этому показателю мы опередили не только ведущие страны Евросоюза, но и все государства так называемой „Большой семерки“», — заявил Путин.

В ходе апрельского заседания кабмина, посвященного экономическим вопросам, президент России отметил сохранение положительной динамики в росте внутреннего валового продукта с начала года. Он подчеркнул, что в годовом выражении за январь и февраль этот показатель увеличился на 6%, и, по предварительным прогнозам, год страна закончит в плюсе.