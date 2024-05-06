Путин вспомнил о пандемии на заключительной встрече с членами правительства | 360°

Важное 06 мая 2024, 15:58 Путин вспомнил о пандемии на заключительной встрече с членами правительства Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу

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Словами благодарности начал заключительную встречу с членами кабинета министров президент России Владимир Путин. Он отметил, что вместе они преодолели тяжелое время пандемии и мобилизовали ресурсы здравоохранения и промышленности.

Глава государства напомнил, что действующий состав правительства сформировался за несколько недель до начала распространения коронавируса в России, борьба с которым стала для нового кабинета министров первым вызовом.

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«Это было очень непростым, я бы даже сказал, очень сложным испытанием для страны, для всех нас, для всего мира, собственно говоря. Должен отметить, что мы вместе с вами прошли тогда это испытание достойно», — заявил Путин.

О том, что встреча президента России Владимира Путина с действующим составом правительства станет финальной, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в ближайший вторник, 7 мая, Путин пройдет инаугурацию и официально вступит в должность президента России.

По действующему законодательству, новый глава государства обязан распустить правительство и представить на согласование Госдуме состав нового кабмина.

При этом глав Минобороны, МВД, Минюста, МЧС и МИД президент назначит только после консультаций с Советом Федерации.