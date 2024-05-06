Путин заявил о высокой цене за каждое действие в историческое для России время | 360°

Власть 06 мая 2024, 16:29 Путин заявил о высокой цене за каждое действие в историческое для России время Путин: цена действий властей в историческое для РФ время крайне высока

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В работе по достижению целей национального развития необходима преемственность. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с правительством страны.

«В современных условиях все важно. Мелочей не существует. Цена наших действий в это, безусловно, историческое время для нашей страны крайне высока», — подчеркнул он.

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По мнению Путина, опыт, знания, личный авторитет и деловые качества членов правительства, безусловно, будут востребованы. Он поблагодарил участников встречи за профессионализм и понимание ответственности за каждый шаг.

Работа правительства под руководством Михаила Мишустина была напряженной и плодотворной, выразил уверенность президент. Отдельно Путин отметил предстоящий запуск новых национальных проектов и федеральных программ.

«То, что сделано до сих пор, — это хорошая база для того, чтобы двигаться дальше», — указал он.

Также глава государства напомнил о процедуре формирования нового состава правительства, которая должна пройти в скором времени. В этот период, по его словам, требуется сделать все необходимое, чтобы реализация планов активно продолжалась, а пауз в работе не было.