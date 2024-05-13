Голикову заслушали в Госдуме при утверждении на пост вице-премьера | 360°

Власть 13 мая 2024, 11:28 Голикову заслушали в Госдуме при утверждении на пост вице-премьера Володин: Госдума рассматривает вопрос об утверждении Голиковой вице-премьером РИА «Новости»

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На пленарном заседании Госдумы рассмотрели кандидатуру Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства России. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что на ключевые посты в кабмине выдвинули опытных претендентов. Трансляцию вели на сайте палаты.

«Рассматривается вопрос об утверждении Голиковой Татьяны Алексеевны заместителем председателя правительства Российской Федерации», — сказал он.

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Ее представил полпред правительства в Госдуме Александр Синенко. Председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что 12 мая кандидатуру Голиковой рассмотрели на расширенном заседании комитета с участием членов еще четырех комитетов. Члены профильных комитетов подержали назначение.

Володин сообщил, что кроме кандидатуры Голиковой на пост вице-премьера 13 мая депутаты рассмотрели претендента на пост первого вице-премьера — Дениса Мантурова. Спикер Госдумы обратил внимание на то, что они хорошо известны, Россия прошла с этими кандидатами непростое время вызовов. По его словам, этим людям знакомы их задачи, им не придется учиться.

Кандидатуры внес премьер-министр Михаил Мишустин. Участники заседания задали Мантурову и Голиковой вопросы по профилю их работы, после чего выступили руководители думских фракций. В этот же день пройдет голосование.