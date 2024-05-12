Голикову рекомендовали на пост вице-премьера | 360°

Власть 12 мая 2024, 15:38 Голикову рекомендовали на пост вице-премьера Комитет Госдумы рекомендовал утвердить Голикову на пост зампреда правительства РИА «Новости»

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Комитет Государственной думы по труду, делам ветеранов и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Татьяну Голикову на пост заместителя главы правительства по социальным вопросам. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Ярослав Нилов.

В случае утверждения кандидатуры Голиковой и одобрения ее президентом Владимиром Путиным она сохранит за собой пост вице-премьера, который занимает с 18 мая 2018 года.

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Кроме того, профильные комитеты ГД поддержали кандидатуры Михаила Дегтярева на пост министра спорта, Сергея Цивилева — министра энергетики и Александра Новака — вице-премьера.

В пятницу, 10 мая, в Госдуме прошло заседание по кандидатуре Михаила Мишустина на пост главы правительства, депутаты поддержали ее. Позднее Путин подписал указ о назначении Мишустина председателем кабмина.