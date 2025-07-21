Главу Минцифры пригласили в Госдуму из-за проекта об экстремистской информации
Главу Минцифры Максута Шадаева пригласили в Госдуму, чтобы он дал разъяснения по законопроекту о поиске экстремистской информации. Об этом сообщил РБК.
Предложил сделать это председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Законопроект приняли во втором чтении 17 июля. Он предусматривает штрафы от трех до пяти тысяч рублей за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, входящих в соответствующий перечень Минюста.
Этот проект вызвал публичные споры даже в рамках Госдумы. Депутат Алексей Куринный заявил, что таким образом россиян предлагают наказывать за мыслепреступление, а Олег Матвейчев считает, что как минимум журналисты и сотрудники спецслужб должны иметь возможность изучать сайты в поисках запрещенной информации.
С ними не согласились Александр Тетердинко и Эрнест Валеев. Первый считает, что под статью не попадут те, кто увидел запрещенный материал случайно по результатам поиска, а второй заявил, что сотрудникам СМИ нечего делать на экстремистских сайтах и что перед законом должны быть равны все.