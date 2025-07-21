Главу Минцифры пригласили в Госдуму из-за проекта об экстремистской информации

Главу Минцифры Максута Шадаева пригласили в Госдуму, чтобы он дал разъяснения по законопроекту о поиске экстремистской информации. Об этом сообщил РБК .

Предложил сделать это председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Законопроект приняли во втором чтении 17 июля. Он предусматривает штрафы от трех до пяти тысяч рублей за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, входящих в соответствующий перечень Минюста.

Этот проект вызвал публичные споры даже в рамках Госдумы. Депутат Алексей Куринный заявил, что таким образом россиян предлагают наказывать за мыслепреступление, а Олег Матвейчев считает, что как минимум журналисты и сотрудники спецслужб должны иметь возможность изучать сайты в поисках запрещенной информации.

С ними не согласились Александр Тетердинко и Эрнест Валеев. Первый считает, что под статью не попадут те, кто увидел запрещенный материал случайно по результатам поиска, а второй заявил, что сотрудникам СМИ нечего делать на экстремистских сайтах и что перед законом должны быть равны все.