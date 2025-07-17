Нелепая антиутопия. В Госдуме охарактеризовали штрафы за поиск экстремистских материалов

Депутаты Госдумы поспорили о поправках к законодательству, которые вводят штрафы за поиск экстремистских материалов в Сети, в том числе с использованием VPN. Алексей Куринный раскритиковал инициативу, сравнив ее с наказанием за мыслепреступление, сообщил РБК .

«Фактически предлагается наказывать за мыслепреступление. Мы реализуем самые такие, казалось бы, нелепые варианты антиутопий», — сказал он.

Парламентарий отметил, что россияне не могут точно знать весь список экстремистских материалов, который состоит из шести тысяч позиций и постоянно пополняется. Кроме того, VPN-сервисы используют порядка 40% граждан страны.

С трибуны Куринному ответил депутат Александр Тетердинко. Как сторонник законопроекта, он подчеркнул, что в нем идет речь именно о целенаправленном поиске таких материалов и доступе к ним.

«Если вы <…> загуглили, и вам в строке поиска этот материал вылез, но вы целенаправленно не стали заходить, не ознакомились с ним, никак его не использовали, вы под эту статью не попадете», — сказал он.

Ранее стало известно, что поправки не предусматривают наказания за вход в заблокированные в России Facebook*, Instagram*, Discord и другие платформы.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.