В Госдуме допустили доработку законопроекта об экстремистских материалах

Законопроект об экстремистских материалах, вызвавший общественный резонанс, могут доработать. Об этом сообщили RT депутаты Госдумы.

При этом мнения в парламенте разделились: если Олег Матвейчев считает, что журналисты и спецслужбы должны иметь возможность изучать сайты, чтобы искать информацию, то Эрнест Валеев заявил, что сотрудникам СМИ нечего там делать и закон должен работать для всех.

Свою точку зрения высказал на брифинге и Ярослав Нилов. Сначала должна появиться отдельная правовая норма, запрещающая поиск экстремистских материалов. Кроме того, необходимо продумать, что делать с ситуациями, когда такие материалы ищут с научными и другими подобными целями, и как будут выявлять нарушения.

«Дошло до того, что чуть ли не полиция будет останавливать на улице и проверять поисковики и какие фразы вводились. Я полагаю, что это какая-то вольная интерпретация — это недопустимо, неправильно, так работать не будет», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что «запретный плод сладок» и что запрет может только привлечь большее внимание к экстремистским материалам.

Среди критиков законопроекта — директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Первая заявила, что проект может поставить под удар даже самих полицейских, а вторая — что он не позволит даже «клеймить позором» запрещенные организации.