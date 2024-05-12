Герасимова оставили начальником Генштаба ВС РФ | 360°

Власть 12 мая 2024, 23:18 Герасимова оставили начальником Генштаба ВС РФ Песков: Герасимова оставили главой Генштаба ВС РФ, изменений в его работе нет РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Валерий Герасимов продолжит свою деятельность в качестве начальника Генерального штаба ВС РФ. Его процитировало РИА «Новости».

«Изменений пока не предусматривается», — заявил Песков.

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По его словам, если говорить о военной составляющей, то нынешняя система координат не изменится. Она была и будет оставаться прерогативой начальника Генштаба.

Ранее Песков рассказал, какие обязанности будет исполнять экс-глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, он станет заместителем президента в комиссии по ВПК, а также будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

До этого президент Владимир Путин предложил сенаторам назначить главой Минобороны России Андрея Белоусова, ранее занимающего должность первого вице-премьера.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал назначение Белоусова, отметив, что главнокомандующий определяет, какой человек необходим во главе оборонного ведомства страны. Если предложили Белоусова, значит, возникла именно такая необходимость на данный момент.