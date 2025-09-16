Генпрокурор России рассказал об актуальности искусственного интеллекта на встрече БРИКС
Генпрокурор России Краснов выступил на встрече прокуроров стран БРИКС
Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил на встрече прокуроров стран БРИКС, которая прошла в формате видеоконференции. Темой обсуждения стало использование искусственного интеллекта в сфере правопорядка.
Краснов отметил, что такие технологии все чаще применяют преступники в цифровой среде. При этом те же инструменты помогают предотвращать правонарушения и быстрее их раскрывать.
Генпрокурор России подчеркнул, что совместная работа стран объединения позволит найти лучшие способы регулирования этой сферы. Как объяснил Краснов, в результате удастся достичь того, чтобы использовать новые технологии безопасно и без ущерба для закона.
Участники встречи обсудили, как новые инструменты влияют на работу прокуратур и судов. По их словам, ИИ ускоряет процессы и делает их прозрачнее, но несет и угрозы — от вопросов справедливости и этики до защиты прав человека.
По итогам переговоров стороны приняли декларацию. В документе закрепили намерение развивать национальные и международные правовые механизмы регулирования искусственного интеллекта, устранять цифровые барьеры, создавать единые подходы к этическим стандартам и защищать данные.
Отдельно собравшиеся подчеркнули необходимость юридической ответственности для разработчиков и пользователей технологий искусственного интеллекта.
Особое внимание уделили и обмену опытом и борьбе с трансграничными преступлениями, где применяется искусственный интеллект. Также говорилось о важности обучения прокуроров и юристов, чтобы они могли работать в новых условиях.
Участники встречи выразили уверенность в том, что только совместные усилия стран БРИКС помогут создать международную правовую среду, где технологии будут использоваться в интересах справедливости.
