Генпрокурор России рассказал об актуальности искусственного интеллекта на встрече БРИКС

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил на встрече прокуроров стран БРИКС, которая прошла в формате видеоконференции. Темой обсуждения стало использование искусственного интеллекта в сфере правопорядка.

Краснов отметил, что такие технологии все чаще применяют преступники в цифровой среде. При этом те же инструменты помогают предотвращать правонарушения и быстрее их раскрывать.

Генпрокурор России подчеркнул, что совместная работа стран объединения позволит найти лучшие способы регулирования этой сферы. Как объяснил Краснов, в результате удастся достичь того, чтобы использовать новые технологии безопасно и без ущерба для закона.

Участники встречи обсудили, как новые инструменты влияют на работу прокуратур и судов. По их словам, ИИ ускоряет процессы и делает их прозрачнее, но несет и угрозы — от вопросов справедливости и этики до защиты прав человека.

По итогам переговоров стороны приняли декларацию. В документе закрепили намерение развивать национальные и международные правовые механизмы регулирования искусственного интеллекта, устранять цифровые барьеры, создавать единые подходы к этическим стандартам и защищать данные.

Отдельно собравшиеся подчеркнули необходимость юридической ответственности для разработчиков и пользователей технологий искусственного интеллекта.

Особое внимание уделили и обмену опытом и борьбе с трансграничными преступлениями, где применяется искусственный интеллект. Также говорилось о важности обучения прокуроров и юристов, чтобы они могли работать в новых условиях.

Участники встречи выразили уверенность в том, что только совместные усилия стран БРИКС помогут создать международную правовую среду, где технологии будут использоваться в интересах справедливости.

Ранее кандидатуру Краснова одобрили на должность главы Верховного суда.