Кандидатуру Краснова одобрили на должность главы Верховного суда

«Рекомендовать Краснова Игоря Викторовича на должность председателя ВС России», — решила коллегия по итогам заседания.

Решение приняли единогласно, подчеркнул председатель ВККС Николай Тимошин. Краснов является единственным претендентом на должность.

При положительном заключении ВККС главу Верховного суда назначает Совет Федерации сроком на шесть лет по представлению президента.

Прошлая глава Верховного суда Ирина Подносова умерла 22 июля. Она возглавляла инстанцию с 2024 года.