Кандидатуру Краснова одобрили на должность главы Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда. Решение приняли единогласно, сообщило РИА «Новости».
«Рекомендовать Краснова Игоря Викторовича на должность председателя ВС России», — решила коллегия по итогам заседания.
Решение приняли единогласно, подчеркнул председатель ВККС Николай Тимошин. Краснов является единственным претендентом на должность.
При положительном заключении ВККС главу Верховного суда назначает Совет Федерации сроком на шесть лет по представлению президента.
Прошлая глава Верховного суда Ирина Подносова умерла 22 июля. Она возглавляла инстанцию с 2024 года.