Генпрокурор РФ сообщил о механизме защиты россиян и белорусов от преследования

Генеральный прокурор России Александр Гуцан сообщил о создании механизма защиты граждан России и Белоруссии от преследования со стороны иностранных государств. Заявление прозвучало в ходе встречи в Москве с министром юстиции Белоруссии Евгением Коваленко.

Соответствующие меры закреплены директивой Высшего Госсовета Союзного государства, принятой в феврале. Документ предусматривает взаимную поддержку в сфере международного правосудия и направлен на защиту граждан от давления зарубежных судов и арбитражей.

В рамках встречи стороны также подписали меморандум о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Минюстом Белоруссии. Он предполагает координацию работы, обмен опытом и совместное представление интересов государств в международных судебных инстанциях, включая структуры ЕАЭС и СНГ.

Гуцан отметил, что российская прокуратура обладает опытом противодействия внешнему вмешательству и готова делиться им.

