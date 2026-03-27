Генпрокурор России представил Виктора Мельника как куратора Дальнего Востока

Генеральный прокурор Александр Гуцан совершил рабочий визит в Хабаровск и представил заместителя Виктора Мельника, который начнет курировать прокуратуру на Дальнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Также Гуцан выдвинул перечень вопросов, требующих повышенного внимания от прокуратуры.

Он отметил значимость региона как уникального и обладающего для России стратегической важностью благодаря богатым природным ресурсам и удачному географическому расположению.

«Здесь живут замечательные люди, неравнодушные, трудолюбивые, требовательные к себе и деятельности органов власти», — подчеркнул генеральный прокурор.

Гуцан добавил, что за 25 лет работы в органах прокуратуры Мельник прошел профессиональный путь от стажера до прокурора Санкт-Петербурга, а его опыт и знания позволяют решать самые сложные надзорные задачи.

