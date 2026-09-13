Фицо заявил, что отказ от российского газа обернется для ЕС несусветными ценами

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо предупредил Евросоюз, что отказ от российского газа обернется для объединения высокими ценами и зависимостью от третьих стран. Об этом он написал в Facebook*.

«С газом будет огромная проблема, она уже у нас в виде несусветных цен. В этом виноваты ненависть к России и новое американское приключение в Иране», — сказал политик.

Фицо напомнил, что Словакия сможет покупать российский газ теперь лишь год, а потом начнет действовать решение европейских органов, запрещающее импорт энергоресурса из России. Это напрямую повлияет на цены и зависимость республики от других источников.

Премьер-министр добавил, что в этой ситуации заработают лишь США и государства, не входящие в ЕС. При этом ситуация с газом продолжит ухудшаться.

Ранее Фицо обвинил Запад в эскалации украинского конфликта, отметив, что стратегия давления на Россию посредством Украины потерпела крах.

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